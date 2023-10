Steven Defour veut gâcher la fête de Paul Van Himst : "On doit les faire déjouer"

Steven Defour sera de retour au Lotto Park, ce week-end. Malines se déplace à Anderlecht et compte bien gâcher la fête réservée à Paul Van Himst.

Anderlecht débutera la rencontre contre le KV Malines à la troisième place. Cela surprend-il Steven Defour ? "Oui et non. Individuellement, il est clair que la qualité est présente. Mais ils parviennent parfois à prendre des points importants sans spécialement bien jouer."

Du côté Malinois, la confiance règne également. Les partages contre l'Antwerp et Bruges et la victoire contre La Gantoise ont donné confiance aux hommes de Steven Defour. "Le fait que nous n'ayons pas été dominé par ces équipes en dit long sur notre façon de travailler. Nous allons une nouvelle fois emmener notre mentalité au Lotto Park pour obtenir un résultat."

Cette saison, Malines et Anderlecht ont encaissé le même nombre de buts. Le Sporting en a inscrit trois de plus, ce qui crée une différence de sept points au classement. "Cette différence de points s'est obtenue sur des détails. Mais je pense que l'écart de points entre les deux équipes reste faible."

Quoi qu'il en soit, Steven Defour et ses joueurs voudront gâcher la fête réservée à Paul Van Himst. "C'est amusant de jouer dans une telle ambiance. Ils seront motivés avec le maillot rétro et tout ce qu'il se passe autour. Mais nous devrons rester calmes et essayer de les faire déjouer" a conclu Steven Defour en conférence de presse.