🎥 "Il est sur une autre planète" : la Premier League a connu Eden Hazard à son prime absolu

C'est l'information de la journée : Eden Hazard a annoncé avoir pris sa retraite professionnelle. Une superbe carrière, marquée par des titres, des buts et des gestes fabuleux.

A l'annonce de la retraite d'Hazard, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine pointe d'amertume. La fin de carrière du Belge a été marquée par plusieurs années de vaches maigres et de grosses déceptions au club de ses rêves, le Real Madrid.

Mais avant d'être le joueur le mieux payé d'un effectif dans lequel il ne jouait quasiment pas, Eden Hazard était un fabuleux joueur de football. Sans doute l'un des plus talentueux de sa génération.

C'est à Chelsea, durant 7 ans, qu'Eden Hazard va écrire les plus belles pages de sa carrière de footballeur. Loin des blessures et du banc, il inscrirera 110 buts et donnera 92 assists en 352 matchs sous le maillot des Blues, avec qui il remportera 2 Premier League, 1 Coupe d'Angleterre, 1 Carabao Cup et 2 Europa League.

Le jour de l'annonce de sa retraite, la Premier League a concocté une compilation des plus beaux faits d'armes d'Hazard à Chelsea. Thanks for the memories, Eden !