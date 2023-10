Chez les Diables aussi, l'annonce d'Hazard attriste : "Il aurait pu être Ballon d'Or..."

Eden Hazard a annoncé sa retraite. Du côté de Tubize, c'est bien sûr le premier sujet qui a été évoqué lors du moment presse d'Orel Mangala et Timothy Castagne.

Avec 126 caps dont une bonne partie en tant que capitaine des Diables Rouges, peu de joueurs ont laissé leur empreinte sur le football belge comme l'a fait Eden Hazard. C'était donc naturellement LE sujet du jour à Tubize, siège de l'Union Belge, et ce même si les adieux officiels à l'ex-Diable avaient déjà eu lieu au Stade Roi Baudouin en juin dernier.

Orel Mangala et Timothy Castagne, les deux Diables Rouges appelés à se présenter devant la presse ce mardi au centre d'entraînement de l'équipe nationale, ne sont pas de la même génération, mais ont bien sûr chacun à leur manière des souvenirs avec Eden Hazard.

"Il y avait Messi, Ronaldo et Hazard"

"Je trouve ça dommage, car j'aurais aimé encore profiter de son football. J'aurais aussi aimé jouer un peu plus avec lui", regrette Orel Mangala, qui n'a cotoyé qu'une seule fois en sélection l'ex-capitaine des Diables. "Il faisait de très belles choses sur le terrain".

Timothy Castagne, lui, a longuement connu Hazard en tant que capitaine. "Je crois qu'on s'y attendait tous un peu, et même si c'est triste, on sait que coupler vie de famille et de footballeur pro est difficile. Il va pouvoir profiter", relativise le latéral de Fulham.

"C'était un capitaine qui n'avait pas vraiment besoin de faire de grands speechs, il montrait l'exemple. Puis, quand on était en difficulté, on lui passait le ballon et il le gardait", sourit Castagne. "Un grand souvenir ? J'étais en préparation avec l'Atalanta durant le match face au Brésil. Il était incroyable ce jour-là. J'étais encore plus fier que d'habitude d'être Belge".

Si on gagne la Coupe du Monde 2018, Eden peut être Ballon d'Or

Ce même match a marqué Orel Mangala, plus jeune : "Sa Coupe du monde en Russie, il était au-dessus du lot. Si on la gagne, il est Ballon d'Or, je crois", estime le milieu de terrain de Nottingham Forest.

Tous deux jouent en Angleterre, où le souvenir d'Eden est vivace. "Après Messi et Ronaldo, pour eux, c'est Eden Hazard. Ils sont tous fans de lui", assure Mangala. "C'est une légende là-bas. Je vois souvent des débats entre qui est le meilleur à son pic de forme, Hazard ou Salah, et beaucoup choisissent Hazard. Moi ? Bien sûr que je dis Hazard", conclut Castagne en souriant.