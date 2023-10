Quitter Anderlecht, le bon choix : d'indésirable à titulaire chez les Espoirs

Lucas Stassin a fait un choix déjà très important pour sa jeune carrière cet été, en quittant Anderlecht pour Westerlo. Un tremplin qui l'amènera probablement à une place de titulaire chez les Espoirs.

Cet été, Lucas Stassin (18 ans) aurait tout aussi bien pu rester à Anderlecht, tout en sachant qu'il passerait une saison de plus chez les U23. En équipe A, ses opportunités de temps de jeu auraient au mieux été sporadiques, en cas de suspension ou de blessure.

Mais le jeune attaquant ne voulait plus évoluer en D1B, où il estimait avoir déjà fait ses preuves avec 11 buts la saison passée. Du côté de Neerpede, on était assez d'accord. Mais même s'entraîner avec le noyau A n'était pas une certitude. Stassin a donc troqué le Lotto Park pour le Kuipje, où il a depuis marqué 4 buts en 10 matchs.

© photonews

L'attaquant des Espoirs

Le nouveau sélectionneur Gill Swerts lui a offert sa première sélection en septembre, avec 10 minutes à la clef face au Kazakhstan. Mais lors de cette trêve d'octobre, les chances sont grandes pour que Lucas Stassin soit titulaire : Roméo Vermant comme Anthony Descotte sont blessés.

Pour le gamin de Neerpede, voilà donc une preuve de plus que le choix de quitter le nid était le bon. S'il parvient, à coups de buts, à sortir Westerlo de la zone rouge tout en s'imposant chez les Espoirs belges, qu'on sait fort scrutés, sa carrière sera lancée. Bien plus que s'il végétait en Challenger Pro League. Il y aura encore des paliers à passer, sur les plans tactique et technique ; mais pour cela, il a encore le temps...