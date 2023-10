"Il y a 60 millions de raisons qui expliquent pourquoi Manchester City a accepté de payer autant pour Jérémy Doku"

Malgré une fin de match très difficile, la Belgique a dominé l'Autriche pendant la première heure de jeu. Deux joueurs de l'équipe nationale se sont attirés les louanges de la presse locale.

Déroutant et intenable, Jérémy Doku a réalisé une rencontre de très haut vol. Le jeune ailier de Manchester City prouve qu'il est en train de progresser à pas de géants et devrait être une arme de poids dans l'armada des Diables.

Le journal autrichien Der Standard ne s'y trompait pas. "Jérémy Doku, qui vaut 60 millions selon Manchester City, a laissé voir son génie à plusieurs reprises. Sport ORF s'est lui aussi montré élogieux envers Doku. “Sur les flancs, Seiwald en a vu de toutes les couleurs face au rapide et technique Jérémy Doku. En deuxième période, Doku a impressionné avec un terrible dribble : il a effacé avec beaucoup de facilité trois joueurs avant de mettre Lukaku seul face au but."

"Il y a 60 millions de raisons qui expliquent pourquoi City a accepté payer autant d’argent à Rennes cet été pour Jérémy Doku. À seulement 21 ans, il peut devenir l’une des figures importantes du football mondial dans les années à venir", considérait Die Presse.

Der Kurier relevait également la bonne prestation de Doku, en soulevant également les exploits de Lukebakio, auteur d'un doublé. “Doku de Manchester City et Lukebakio de Séville ont amené le plus de danger avec leur agilité et leur technique à grande vitesse. Miraculeux.”