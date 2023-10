Thierry Henry impressionne pour son après-Diables Rouges

Ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, Thierry Henry s'est offert un nouveau challenge de taille, avec le poste de coach des Espoirs de la France.

Les Bleuets, avec Thierry Henry à leur tête, se sont imposés 1-2 ce vendredi soir face à la Bosnie-Herzégovine.

Cela fut plus compliqué que prévu : la France n'est imposée que dans les arrêts de jeu de la rencontre, via un but de Kalimuendo.

Cette victoire leur permet de prendre la tête du groupe H des éliminatoires pour le prochain Euro Espoirs. Thierry Henry devient ainsi le premier coach des Espoirs français de l'Histoire à enchaîner trois victoires lors de ses trois premiers matchs.