Le témoignage terrifiant de Lior Refaelov, qui a fui la guerre en Israël

Les témoignages provenant d'Israël sont nombreux, et Lior Refaelov, qui a fui le pays où il évoluait depuis cette année, en a donné un poignant. L'ancien joueur du RSC Anderlecht et de l'Antwerp est rentré en Belgique.

Au terme de la saison 2022-2023, Lior Refaelov (37 ans) a quitté Anderlecht pour rejoindre le Maccabi Haïfa. La saison battait son plein en Israël et Refaelov avait disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, quand une attaque terroriste du Hamas a rallumé le feu de la guerre entre Israël et Palestine.

Depuis, le championnat a été suspendu, et de nombreux joueurs ont quitté le pays. C'est le cas de Jordan Botaka et Aaron Leya Iseka, qui racontaient leur histoire ici ; Lior Refaelov, Israélien et dont une partie de la famille vit sur place, est également rentré en Belgique. "Je voulais être auprès de ma femme (qui vit à Anvers, nda) et de mes enfants, rien d'autre n'avait d'importance".

Refaelov a naturellement suivi les événements de près. "Des enfants ont été tués, des enfants, bon sang", raconte-t-il dans Het Laatste Nieuws. "À quel point faut-il être mauvais pour agir comme cela ? (...) Quelle que soit la question, le Hamas ne peut jamais être la réponse. C'est une organisation terroriste. Le peuple palestinien est également victime du Hamas".