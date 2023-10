Les Danois d'Anderlecht font un grand pas vers l'Euro 2024

Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg étaient tous deux titulaires ce samedi face au Kazakhstan. La victoire danoise les rapproche de l'Euro 2024.

Le sélectionneur danois peut se réjouir : depuis leur signature à Anderlecht, Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg sont en forme et ont du temps de jeu. Résultat : tous deux étaient titulaires ce samedi face au Kazakhstan en qualifications pour l'Euro 2024.

Face à une équipe surprenante qui compte déjà 12 points dans ces qualifications et pouvait donc toujours rêver d'un exploit, le Danemark n'a pas tremblé (3-1). Kasper Dolberg est sorti après 69 minutes de jeu, sans avoir trouvé le chemin des filets : les buts ont été inscrits par Jonas Wind et Robert Skov (doublé).

Ce résultat, couplé à la victoire de la Slovénie sur la Finlande (3-0), met 4 points d'écart entre le Danemark et ses deux plus proches poursuivants. La qualification est donc toute proche, car le Danemark se rend à Saint-Marin ce mardi et qu'un faux-pas y est presque impensable.