La fédération suédoise communique après les tragiques évènements à Bruxelles

Dans une vidéo publiée et relayée, l'individu a revendiqué son geste au nom de l'Etat Islamique. Selon des informations diffusées par la RTBF, il ciblait des personnes de nationalité suédoise.

Les joueurs de la Suède ont refusé de remonter sur la pelouse à la mi-temps. Le président de la fédération suédoise a été évacué.

Les supporters sont depuis confinés dans les travées du Stade Roi Baudouin, pour des raisons de sécurité. Les informations et consignes sont relayées par les stewards du stade.

La fédération suédoise a publié un premier communiqué, s'adressant à ses supporters. Elle leur demande de suivre les consignes de sécurité.

"Message aux supporters suédois sur place à Bruxelles. Pour des raisons de sécurité, la police belge souhaite que les supporters suédois restent dans l’arène. Participez aux informations des fonctionnaires, des autorités responsables et du personnel de SvFF sur place. Nous reviendrons lorsque les autorités belges nous fourniront de nouvelles informations. Restez calmes et prenez soin les uns des autres."

Nos pensées vont vers les familles des victimes et le peuple suédois.

Suivez les consignes de sécurité, publiées et mises à jour par le Centre de Crise Belge :

Follow all updates on our website https://t.co/CstkOMWi6V