Genk, l'une des meilleures écoles de gardiens... du monde ? "Les clubs nous demandent notre secret"

Thibaut Courtois et Koen Casteels chez les Diables, Maarten Vandevoordt chez les Diablotins et bien plus encore... le Racing Genk a-t-il l'une des meilleures écoles de gardiens... du monde ?

Mike Penders avec les U19, Matthias Pieklak avec les U18, Tijn Van Ingelgom avec les U17 et Lucca Kiaba avec les U16. Dans chaque équipe nationale jeune, l'un des gardiens (souvent titulaire) provient du Racing Genk. Et ce, sans compter Thibaut Courtois et Koen Casteels en A, ainsi que Maarten Vandevoordt avec les Diablotins. Même les recruteurs de l'Union Belge n'en croient pas leurs yeux. Koen Witters est le manager des gardiens du Racing Genk, une première en Belgique. "De nombreuses équipes sont heureuses de trouver un entraîneur des gardiens pour leurs équipes jeunes. De notre côté, nous avons entamé il y a quelques années un processus de candidatures approfondi qui a duré des mois. Cette semaine, j'étais en Croatie pour un tournoi. Plusieurs clubs m'ont demandé notre secret. Ma réponse est de définir une vision claire et de continuer à y travailler dur" a-t-il déclaré pour Het Laatste Nieuws.