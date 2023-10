Superbe nouvelle pour les supporters des Diables Rouges qui comptent se rendre à l'Euro 2024

L'UEFA a annoncé ce jeudi que tout détenteur d'un ticket pour une rencontre de l'Euro 2024 aura également l'accès durant 36h aux transports en commun - tram, métro et trains - pour accéder aux villes-hôtes et aux stades de l'Euro.

Une excellente nouvelle, également pour ceux qui aimeraient profiter de cette compétition si proche de chez nous pour aller assister à plusieurs rencontres et pas seulement aux matchs des Diables Rouges.

🎫🚅 One #EURO2024 ticket = One 𝟯𝟲-𝗵𝗼𝘂𝗿 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐚𝐬𝐬 in host cities.



🤝Together with @VDV_Verband, we will provide climate-friendly public transport in and around all ten host cities in Germany for all match ticket holders.



