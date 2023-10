Raphael Onyedika convainc avec le Nigéria : une... mauvaise nouvelle pour Bruges ?

La Coupe d'Afrique des Nations va débuter en début 2024 et de nombreux clubs belges risquent de perdre plusieurs pions importants pendant une longue durée. A Bruges aussi, on risque de voir un joueur important disputer le tournoi, en la personne de Raphael Onyedika.

Sur le banc avec le Nigéria pendant une majeure partie du temps, le milieu de terrain brugeois a bénéficié de nombreuses montées au jeu lors des dernières trêves internationales. Il a également réussi à impressionner son entraîneur.

OwnGoalNigeria va d'ailleurs plus loin : Raphael Onyedika serait tellement bien entré que cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges. En effet, le sélectionneur national José Peseiro serait tombé fan du joueur de 22 ans, à tel point qu'il semble impossible de ne pas le voir dans la sélection pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Le tournoi débutera le 13 janvier 2024 et se déroulera, pour les finalistes, jusqu'au 11 février. Onyedika pourrait donc manquer six matchs de championnat avec Bruges, dont deux rencontres contre Charleroi et l'Antwerp.