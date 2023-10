Avec les stars du PSG à 16 ans, à l'Antwerp aujourd'hui : "Vermeeren peut aussi atteindre ce niveau"

On parle beaucoup de l'Antwerp, une nouvelle fois favori pour le titre. Mais pas de Soumaïla Coulibaly, qui a repris le rôle de William Pacho à merveille.

A 16 ans, Soumaïla Coulibaly s'entraînait déjà avec les stars du PSG. "Au début, j'étais timide. J'étais assis dans un coin et je regardais avec de grands yeux. J'étais encore un jeune, 16 ans, et j'avais déjà le droit de m'entraîner avec les pros du PSG. Mais à la fin, on se rend vite compte qu'ils ne sont pas différents. ... que nous. C'était une expérience unique à cet âge", a déclaré le défenseur en conférence de presse.

Et il y en a un qui l’a impressionné, même si ce n’est pas quelqu’un auquel on s’attendrait. "Si je dois en choisir un... (souffle) Julian Draxler ! Après il y en a eu d'autres bien sûr. Erling Haaland. Jude Bellingham. Kylian Mbappé. Neymar... J'ai eu la chance de m'entraîner avec d'aussi grands noms. Mais le niveau que Draxler atteint pendant l'entraînement est toujours resté avec moi. C'est vraiment le cas. Il était physiquement fort et techniquement parfait."

Un niveau qu’un de ses coéquipiers pourrait également atteindre. Nous parlons d'Arthur Vermeeren. "Arthur... On ne croise pas beaucoup de gens comme ça. Il fait des choses incroyables sur un terrain, surtout pour son âge. Il est encore très jeune. S'il continue à grandir ainsi, rien ne l'empêchera d'atteindre ce niveau."