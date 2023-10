Fin de saison pour Lionel Messi, défait par un Belge

Lionel Messi a beau s'éclater sur les terrains de MLS, son équipe, l'Inter Miami, ne parvient pas à performer.

Ce dimanche, l'Inter Miami s'est incliné 1-0 face au Charlotte FC. Les coéquipiers de Lionel Messi savaient déjà depuis deux semaines qu'ils ne participeront pas aux Play-offs.

Le Charlotte FC, équipe du Belge Brecht Dejaegere, ont quant à eux validé leur ticket pour la compétition. Ils terminent 9e de la Conference Est.

Ainsi, Lionel Messi pourra profiter de plusieurs mois de vacances. Jusqu'en février, plus exactement. Il rejoindra la sélection en novembre "Après, je profiterai des vacances en Argentine. C’est la première fois que je vais avoir beaucoup plus de jours de vacances en décembre en toute tranquillité d’esprit avec mon peuple, et en janvier, je reviendrai pour faire à nouveau la présaison", a expliqué Messi.

Des vacances avec son 8e Ballon d'Or sous le bras ?