Hans Vanaken laisse exploser sa frustration après la défaite du Club de Bruges

Le Club de Bruges se réveille à nouveau avec la gueule de bois. Les Blauw en Zwart se sont inclinés 1-0 ce samedi sur le terrain de Courtrai, avant-dernier du Club de Bruges.

Hans Vanaken avait beau déclarer qu'il n'était "pas inquiet" après la rencontre, il n'empêche que le capitaine brugeois ne peut pas être satisfait de la tournure des évènements.

"Lorsque le score est de 0-0 et que vous devez déjà vous battre contre un mur en défense, ce n'est pas facile", a déclaré Vanaken sur le site du Club de Bruges. Si le score est de 1-0, ils mettent évidemment encore plus d'énergie à défendre, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Il y a alors très peu d'espace pour se créer de vraies occasions. C'est très amer et frustrant, car ce sont des matches que nous devons absolument gagner."

Le capitaine brugeois regrettait le gros manque d'efficacité. "Il est très regrettable que nous n'ayons pas su concrétiser nos occasions et que nous ayons manqué le penalty. C'est d'autant plus décevant que ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de matches où nous dominions mais où nous ne pouvions pas concrétiser nos occasions.Nous dominons encore et encore, mais nous ne marquons pas. Je suis très déçu."