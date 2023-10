Mark Van Bommel et Felice Mazzu exclus : seront-ils suspendus ?

L'entraîneur de l'Antwerp a dû assister à la fin de la défaite des siens depuis les tribunes du Mambourg. Il sera cependant présent pour le déplacement au Club de Bruges, dimanche prochain. C'est aussi le cas de Felice Mazzu, exclu pour une insulte envers le T1 anversois.

Ce week-end, le Sporting Charleroi a réalisé la bonne surprise en s'imposant contre l'Antwerp. Une rencontre aussi marquée par l'exclusion des deux entraîneurs.

"M. Van Bommel a quitté sa zone neutre de manière ostentatoire et s'est dirigé vers le quatrième arbitre pour lui faire comprendre par des paroles et des gestes qu'il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre de laisser le jeu continuer et de ne pas accorder de coup franc à Anvers" a déclaré l'arbitre Wesli De Cremer dans son rapport d'après-match, selon la retranscription de Het Laaste Nieuws.

Mark Van Bommel et Felice Mazzu sont-ils suspendus ?

Pour cette phase, Mark Van Bommel a reçu une suspension d'une rencontre, avec sursis. L'entraîneur du Great Old sera donc bien de la partie dimanche prochain, au Club de Bruges.

"M. Van Bommel n'a pas d'antécédents disciplinaires en Belgique, ce qui signifie qu'il peut bénéficier du sursis. Le Ministère public fédéral exprimant le souhait que cette suspension ait à l'avenir un effet dissuasif contre une telle attitude. Encore une fois", a-t-il déclaré.

Même indulgence pour Felice Mazzu, qui aurait crié "va te faire foutre" à son homologue anversois. Le parquet fédéral a indiqué que la dernière suspension disciplinaire de l'entraîneur Carolo remontait à plus de cinq ans.