D'ancienne pépite anderlechtoise à retraité précoce : "C'est fini pour moi"

Mathias Bossaerts était considéré comme un grand talent. L'ancien espoir du RSC Anderlecht a rejoint Manchester City, mais n'a jamais vraiment percé là-bas. Après un passage par le KV Ostende et le NEC, le défenseur a décidé de mettre un terme à sa carrière assez jeune.

Au NEC, Bossaerts jouait régulièrement jusqu'à ce qu'il exprime son désir de progresser. Il a été rétrogradé en équipe B. "Soudain, je me suis retrouvé à m'entraîner avec des garçons de 17 ans. C'était un nouvel obstacle. Tout le processus s'est répété : faire un pas en arrière encore une fois et devoir se battre à nouveau. Je n'en avais plus envie. J'ai continué à m'entraîner avec l'équipe B jusqu'en octobre, puis j'ai appelé mon agent et lui ai dit : c'est fini pour moi ici."

Bossaerts était toujours considéré comme un grand talent. "En tant que joueur chez les jeunes, tout se passait bien. Je jouais tous les matchs, j'étais capitaine, j'ai pu passer d'Anderlecht à Manchester City, jouer en équipe nationale, j'ai souvent pu m'entraîner avec des joueurs plus âgés. Je n'avais jamais connu d'obstacles. Jusqu'à ce que je rejoigne le football professionnel", a cité Het Nieuwsblad.

Cependant, les revers se sont accumulés et Bossaerts est désormais actif en tant qu'entraîneur de jeunes à l'Antwerp. "J'ai joué contre des hommes adultes, j'ai été mis sur le banc une fois, j'ai été blessé plus longtemps... Je ne savais pas comment gérer cela. Je pense que c'est maintenant ma tâche en tant qu'entraîneur de faire découvrir aux jeunes joueurs les revers dès leur plus jeune âge."