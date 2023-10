Jean Butez analyse comment l'Antwerp a "perdu le contrôle" à Charleroi

Terrible leçon d'efficacité pour l'Antwerp à Charleroi : les champions de Belgique ont été renversés par les Zèbres et victimes de leurs émotions. Jean Butez le regrettait.

Deux penalties concédés en seconde période, et un Charleroi qui reprend à deux reprises les commandes d'une rencontre folle : il n'y a pas qu'à Sclessin que le spectacle était complet ce week-end. "On peut dire que la fin de seconde période a été désordonnée", regrettait Jean Butez.

C'est en effet le moins qu'on puisse dire. "On a perdu le contrôle et on se met en difficulté nous-mêmes. Il y a eu des pertes de balle stupides, des retours défensifs sur lesquels nous n'avons pas été en équipe", continue le portier anversois, dépité. "Puis, on s'est laissés embarquer par l'ambiance".

L'Antwerp a des leçons à tirer

Le Mambourg a en effet joué son rôle de 12e homme, et Butez n'avait même pas grand chose à redire sur les penalties sifflés. "Il fallait mieux gérer cette rencontre. Ca nous était déjà arrivé deux fois la saison passée, et on voulait prendre une revanche par rapport à ça. Il y a beaucoup de leçons à tirer ce soir", continue le Français.

"Nous avons eu beau réagir, dans ce genre de match, il faut être acteur, agir en premier. Notre force la saison dernière, c'était aussi de savoir mettre le premier but puis fermer la baraque", rappelle Butez. "Il faut retrouver ça, ce qui a fait notre force la saison passée. Mais on ne panique pas".