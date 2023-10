Un nouveau scandale à venir ? Le Club de Bruges s'apprête à attaquer la Pro League en justice

Le Club de Bruges relève un énorme manque à gagner durant le coronavirus, suite aux mesures de la Pro League. Et il compte bien faire valoir ses droits.

En 2019-2020, le Club de Bruges a été sacré champion de la Jupiler Pro League un jour avant la fin de la ligue régulière, et avant les playoffs, suite à l'arrivée du coronavirus. Un énorme coup dur pour les diffuseurs.

Telenet, Proximus et VOO ont constaté une perte de 16 à 20 millions d’euros. La Pro League avait déjà conclu un accord avec ces détenteurs de droits, mais le champion national de l’époque n’en est pas du tout satisfait.

Pour compenser les pertes, l'accord prévoit que les coûts soient répercutés sur les membres de la Pro League, dont le Club de Bruges. En tant que champions, les Brugeois devraient même payer une somme plus importante.

Un non-sens pour le Club : "A l'arrêt de la compétition en 2020, nous avons été l'un des seuls clubs à verser une contribution de solidarité de plus de 1,6 million d’euros. Ce qui était déjà beaucoup plus que les autres clubs ayant contribué. Nous croyons qu’il faut au moins tenir compte de notre contribution de solidarité. Nous ne sommes donc pas d'accord avec l'action de la Pro League et nous nous défendrons légalement" rapporte De Tijd. A moins d'un accord à l'amiable, les procédures s'annoncent longues.