Le RWDM s'en sort péniblement face à l'Olympic Charleroi et n'aura pas de quoi pavoiser

Pas de grand spectacle ce soir au Stade Machtens, où le RWDM a fini par trouver la faille en fin de rencontre. Les Molenbeekois ont paru empruntés au moment de faire le jeu.

Le RWDM s'est qualifié ce mercredi pour les 8e de finale de Coupe de Belgique en venant péniblement à bout d'un Olympic Charleroi qui a obtenu de belles occasions et pourra avoir des regrets. Un but de Pierre Dwomoh tombé à la 84e aura suffi.

Si Claudio Caçapa n'a pas opté pour une tournante importante pour ce 16e de finale de Croky Cup, le moins qu'on puisse dire est que la différence de division ne s'est pas vue en première période. L'Olympic Charleroi, 12e de Nationale 1, a par moments le mieux joué au football au Stade Machtens.

Ainsi, après un bel arrêt de Moriconi sur une tête de Gueye (nous sommes déjà à la 29e !), l'Olympic va faire un peu danser les défenseurs du RWDM, notamment via l'excellent Lucas Walbrecq face auquel Théo Defourny doit tout bonnement sauver les meubles (43e).

Caçapa réagit à la pause, faisant rentrer Heris, Dailly et l'excellent Rikelmi. Mais les Dogues restent dangereux, toujours via l'ex-Sérésien Walbrecq. Il faut compter sur un geste de génie de Jeff-Reine Adélaïde pour faire trembler la barre de Moriconi (57e), mais ce n'est pas encore dedans, les Bruxellois restant trop nonchalants.

On se dit qu'au fil du match, c'est le RWDM qui va finir par profiter de la fatigue adverse, malgré un manque d'inspiration évident. C'est finalement Pierre Dwomoh, monté pour Reine-Adélaïde, qui sera sur un second ballon et libérera tout un stade (84e, 1-0). La qualification, et c'est tout ; on imagine que c'était l'essentiel...