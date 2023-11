Marco Kana sur son changement de position depuis son départ d'Anderlecht pour Courtrai : "C'est vrai que je suis milieu de terrain, mais..."

Glen De Boeck est le nouvel entraîneur du KV Courtrai. Marco Kana peut très bien vivre avec son nouveau patron, mais dans une position différente : en défense centrale.

Le KV Courtrai arrive dans une semaine importante. En Croky Cup, il rencontrera le FCV Dender tandis qu'en championnat, le RWDM est le prochain adversaire des joueurs de Glen De Boeck. Marco Kana se sent prêt, malgré la position difficile de son équipe au classement.

"Il n'y a pas que le championnat qui prime", explique l'ancien d'Anderlecht au Nieuwsblad. "Nous ne sommes peut-être que le KV Courtrai, mais nos jeunes joueurs sont suffisamment mûrs pour aborder la coupe comme une compétition différente mais tout aussi importante."

Kana a déjà fait ses devoirs. « J'ai analysé les attaquants de Dender, je sais comment ils vont jouer. De plus, je sais déjà comment le RWDM va jouer, mais nous devons maintenant nous concentrer sur ce match de coupe contre Dender."

La collaboration avec l'entraîneur Glen De Boeck fonctionne déjà bien, même si Kana évolue en défense centrale. « C'est vrai que je suis milieu de terrain, mais je joue là où l'entraîneur a besoin de moi. Vous ne m'entendrez pas me plaindre. Je fais toujours de mon mieux et je veux aider l’équipe. Nous avons un bon groupe et nous devons le prouver encore lors des prochains matches. Tout ira bien au KV Courtrai."