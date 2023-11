ūüé• Deux Belges et un ancien du Standard se disputent le but de la saison en MLS

De plus en plus de Belges rejoignent de MLS. Et cela se ressent au moment d'élire le plus beau but de la saison.

Brecht Dejaegere a beau n'avoir rejoint le FC Charlotte que cet été, il a déjà marqué de son empreinte la MLS avec un magnifique but (le seul pour l'instant) inscrit au début du mois face à Toronto. Sa reprise acrobatique (septième goal dans la vidéo ci-dessous) fait partie des 20 nominés pour le but de la saison en MLS. Mais l'ancien de Toulouse n'est pas le seul Belge à pouvoir se targuer de faire partie des nommés : Christian Benteke (19e) l'est également grâce à sa splendide bicyclette. Joao Klauss (13e) fait aussi partie de la liste avec une réalisation pour le moins atypique. L'ancien du Standard est vite devenu une star à Saint-Louis avec 10 buts en 20 matchs et la deuxième place au petit jeu du plus gros vendeur de maillots floqués à son nom, juste derrière un certain Lionel Messi. Major League Bangers ūüí•



Who's your pick for the @ATT 5G Goal of the Year?



Vote: https://t.co/4Qintxi105pic.twitter.com/ePEey7RQEx — Major League Soccer (@MLS) November 1, 2023