Davy Roef à l'Euro pour les penaltys ? Un ancien Diable Rouge a un avis bien tranché sur la question

Depuis le début de sa carrière, le portier de La Gantoise a arrêté 40% de penaltys. Davy Roef sera-t-il du voyage à l'Euro, en cas de séance de tirs au but ?

Contre le Standard le week-end dernier, Davy Roef a stoppé les deux penaltys de Wilfried Kanga. Depuis le début de sa carrière, le portier de La Gantoise a un taux de réussite de 40% dans l'exercice. Un total absolument énorme.

Une question se pose donc : Roef doit-il être le troisième gardien à l'Euro, afin de le faire monter en cas de séance de tirs au but ? Un ancien Diable Rouge, Franky Van der Elst, a un avis bien tranché sur la question.

"Supposons que Courtois joue l'Euro. La Belgique trébuche au premier tour, Courtois maintient les Diables dans le tournoi et les qualifie pour les 1/8es de finale. Disons qu'ils rencontrent l'Espagne et que c'est 0-0 après 120 minutes. Et vous dites à Courtois de sortir pour faire monter Davy Roef ? J'aimerais voir ça..." a-t-il déclaré dans le podcast Sjotcast.

Le commentateur Frank Raes était d'ailleurs d'accord. "Dans ce cas, papa Courtois descendra immédiatement des tribunes" a-t-il ajouté. Un dilemme qui va se poser pendant les prochains mois.