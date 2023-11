Avant Charleroi, un choix cornélien pour Hein Vanhaezebrouck?

Victime d'une commotion cérébrale il y a deux semaines au Cercle de Bruges, Paul Nardi est de retour aux affaires. Le gardien français est complètement remis et figure dans la sélection gantoise pour le déplacement à Charleroi.

Mais qui prendra la place entre les perches gantoises? Hein Vanhaezebrouck va devoir trancher car, si Paul Nardi est son gardien numéro 1 depuis le début de la saison, Davy Roef est en toute grande forme.

En trois matchs, le portier belge a, notamment, détourné trois penaltys (deux contre le Standard et un contre Breidablik en Conference League). Suffisant pour espérer conserver une place de titulaire?

