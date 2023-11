L'Antwerp écoeure Genk en une mi-temps

Trois buts en 39 minutes et le tour était joué: l'Antwerp a étrillé Genk en une première période pour enfin se relancer en championnat.

Quatre mois jour pour jour après le match qui avait permis à l'Antwerp de décrocher le titre à Genk, les retrouvailles entre le champion en titre et son dauphin s'annonçaient passionnantes, elles n'auront finalement pas laissé place au suspense.

Car les Anversois ont rapidement fait la différence dans cette rencontre. Vincent Janssen, qui restait sur six matchs sans marquer en championnat, a ouvert le score dès la cinquième minute et Michel-Ange Balikwisha lui a emboîté le pas six minutes plus tard.

Après un but annulé de Janssen, c'est encore Balikwisha qui a enfoncé le clou, à la 39e. Genk a réduit l'écart, via Andi Zeqiri juste avant la pause, mais la défense anversoise a tenu le choc après le repos. Jusqu'à la 99e minute et un but de Daniel Munoz, qui n'a pas changé grand-chose, puisque Monsieur D'Hondt a mis fin à la rencontre dans la foulée.

Après deux défaites, contre Bruges et Charleroi, le Great Old renoue avec la victoire en Pro League (3-2) et remonte à la sixième place, un petit point derrière Genk, cinquième, et à huit points du leader, l'Union Saint-Gilloise.