🎥 La réaction de Jérémy Doku après son chef-d'oeuvre contre Bournemouth

√Čpoustouflant samedi apr√®s-midi, J√©r√©my Doku a pr√©f√©r√© insister sur le collectif en interview d'apr√®s-match.

Auteur de quatre assists et un but contre Bournemouth, Jérémy Doku est devenu, samedi après-midi, le plus jeune joueur de l'histoire à délivrer quatre passes décisives et à être impliqué dans cinq buts en Premier League.

Mais le Diable Rouge a surtout insisté sur le collectif lors de son interview d'après-match. "Je suis très fier, mais dans cette équipe, ça paraît facile, parce qu'il y a énormément de mouvements et de top joueurs. Quand tu joues avec des top joueurs, c'est plus facile de trouver la bonne passe et le bon timing pour faire quelque chose."

Mais l'ailier belge a très vite trouvé ses marques à City et il en est conscient. "Je m'améliore chaque jour et je le vois sur le terrain: entre mon premier match contre Fulham et aujourd'hui, il y a de solides progrès."