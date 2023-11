🎥 Un jeune Belge brille à nouveau en MLS

Dans la nuit de dimanche à lundi, Logan Ndenbe disputait le troisième match de play-offs de la MLS avec Kansas City. Après s'être imposée 1-4 face à St-Louis City, son équipe s'est imposée lors du match retour sur le score de 2-1.

Ndenbe, déjà buteur lors de l'aller, a de nouveau marqué ce dimanche. Le latéral gauche vient ainsi d'enchaîner deux buts en quelques jours, alors qu'il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison.

POSTSEASON LOGAN, IN FULL EFFECT!



Logan Ndenbe opens the scoring at the stroke of halftime!#PaintTheWall pic.twitter.com/bBp1neQ4LM