Quand Kevin De Bruyne plaisante sur son absence : "City ? Je n'aime pas les regarder jouer !"

Kevin De Bruyne est blessé avec Manchester City depuis le début de la saison. Le Diable Rouge a profité de son congé pour se rendre à Gand.

Avec un joueur génial comme Kevin De Bruyne, on s'attend naturellement à ce qu'il aime regarder du football. Même si, parfois, c'est un peu moins le cas. "J'aime regarder le football, mais je n'aime pas regarder le football de mon équipe. Je regarde City, mais je n'aime pas regarder City", a-t-il déclaré, un sourire en coin, à Play Sports.

"Tout simplement parce qu'il faut gagner ces matches. Dans d'autres matches, je peux apprécier le jeu. À City, on peut aussi apprécier le jeu, mais on veut toujours qu'ils gagnent. C'est surtout le fait que je n'ai aucun contrôle sur la situation qui rend les choses un peu plus difficiles", a poursuivi le Diable Rouge.

Manchester City n'est pas aussi performant qu'il l'était la saison dernière. "Je pense que, d'une certaine manière, je leur manque. Notre équipe est tellement bonne qu'elle peut faire face aux blessures", a continué De Bruyne.

"Jusqu'à un certain niveau, c'est le cas. Les joueurs sont totalement différents de moi, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de gagner plusieurs matchs. Nous n'avons pas très bien commencé, mais les points que nous avons, nous les avons", conclut le milieu de terrain.