Grande première pour ce grand espoir : "C'est un onzième joueur quand on a le ballon"

Senne Lammens sera dans les buts d'Antwerp ce mardi. Il doit remplacer Jean Butez. Son ancien entraîneur de gardien, Frederic De Boever, est convaincu de son talent.

"Senne est un gardien très moderne", a déclaré De Boever au Het Laatste Nieuws. "Il assimile très rapidement les choses. Quand vous regardez des vidéos avec lui, il a le don de les intégrer immédiatement dans son jeu. Il est parfaitement ambidextre, et parce qu'il a une si bonne passe et qu'il voit bien les espaces, il est en fait un onzième joueur sur le terrain quand il a le ballon. Et en même temps, il est fort sur sa ligne."

De Boever ne croit pas que Lammens sera nerveux. "Mentalement, il est très fort. Il gère bien la pression. Je lui prédis un bel avenir. Dans de nombreux clubs de première division belge, il pourrait être titulaire. Jouer à ce niveau à 21 ans, cela ne lui sera pas enlevé."

Ce sera le deuxième match de Lammens pour Antwerp, car la semaine dernière, il a déjà joué en Croky Cup contre Lierse.