La presse portugaise rabaisse le champion de Belgique : "Pas le moindre doute"

L'Antwerp affronte mardi soir le FC Porto en Ligue des champions. Il s'agit de la quatrième opportunité pour The Great Old de remporter ses premiers points dans ce prestigieux tournoi européen. La presse portugaise préface cette rencontre.

'FC Porto-Antwerp : 'Chocolat belge' pour adoucir l'amère défaite', titrait Noticias AO Minuto après la défaite du FC Porto en Liga Portugal contre Estoril Praia (0-1). C'était la première défaite à domicile du FC Porto depuis février de cette année.

L'ancien attaquant de Porto, Ivanildo Cassamá, a beaucoup de confiance en FC Porto face à l'Antwerp malgré la défaite en championnat. "Le FC Porto battra l'Antwerp, il n'y a aucun doute là-dessus. Le résultat contre Estoril (0-1) était non seulement inattendu, mais aussi extrêmement injuste. Ce sont les malheurs qui surviennent au cours d'une saison. Mais la réaction du FC Porto sera très forte. Dans cette maison, on ne sait pas comment vivre avec une défaite", a rapporté Noticias AO Minuto citant Cassamá.

Les médias portugais sont conscients que l'Antwerp a besoin de points pour se qualifier en Europe. 'L'Antwerp arrive sans points dans la compétition des millionnaires au Dragão. Pour pouvoir lutter pour la qualification ou dans le pire des cas pour la troisième place, le champion belge devra marquer des points contre les hommes en bleu et blanc', a écrit Sapo Desporto.

De plus, Sapo Desporto a parlé de la forme actuelle de l'Antwerp. 'On ne peut pas dire que l'équipe de l'Antwerp traverse la meilleure période. Malgré deux victoires consécutives, la saison de l'équipe belge a été marquée par des irrégularités, ce qui a placé 'The Great Old' à la sixième place du championnat, à onze points du premier. Si les choses ne vont pas bien en championnat, le scénario en Ligue des champions est encore plus sombre. Avec trois défaites en autant de matchs, les champions belges doivent marquer de toute urgence pour maintenir leurs aspirations européennes', a déclaré Sapo Desporto.