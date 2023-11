Voici pourquoi l'Union ne regrette pas Geraerts : "C'est la grande différence par rapport à l'année passée"

L'Union Saint-Gilloise a connu un été marqué par de nombreux changements. Dans son noyau, mais aussi sur son banc, avec la départ surprise de Karel Geraerts.

Cette Union-là est-elle encore plus forte que l'année passée ? Les Saint-Gillois sont en tout cas leaders de Pro League et sortent d'un match quasi-parfait face au Club de Bruges.

Ce qui marque dans cette Union new-look, c'est la confiance qu'accorde le coach Alexander Blessin aux joueurs. Le meilleur exemple ? Celui de Cameron Puertas, complètement métamorphosé cette saison.

"Blessin est quelqu’un d’incroyable humainement. Il a compris l’esprit du club, cela fonctionne bien avec lui pour le moment", a expliqué Anthony Moris sur le plateau de La Tribune.

"Puertas a toute la confiance du coach, cela se voit sur le terrain, il est libéré", a continué le gardien de l'Union. "Un joueur excelle quand il ressent la confiance de son coach. L’équipe change beaucoup donc on ne joue pas qu’à 13 ou 14 mais plutôt à 20, 21. C’est parce qu’il a confiance en chacun donc tu veux la lui rendre. C’est une grande différence par rapport à l’année passée."

"On a perdu de l’humanité dans le monde du football mais pas à l’Union. On le voit de plus en plus avec Blessin. Il y a une manière individuelle d’accompagner chacun, c’est nécessaire pour faire tourner un groupe de la manière la plus positive possible. Chacun se sent aimé de manière individuelle", a conclu Moris.