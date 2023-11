La raison pour laquelle Mark van Bommel n'y arrive plus à l'Antwerp

L'Antwerp s'est de nouveau incliné en Ligue des Champions, face au FC Porto (2-0). Le champion de Belgique en titre ne passera assurément pas l'hiver européen. Un échec cuisant pour Mark van Bommel.

Sans doute l'Antwerp ne pensait pas se retrouver dans cette situation à ce moment-ci de l'année. Il aura fallu d'une nouvelle prestation décevante face à un FC Porto pourtant prenable par moments et d'un exploit du Shakhtar face au FC Barcelone.

Rendons-nous aux évidences : d'un côté, avec 0 points sur 12, l'Antwerp est en train de manquer sa campagne européenne et peut déjà dire au revoir à ses espoirs de voir plus loin. D'un autre, comme l'avait expliqué le directeur sportif Marc Overmars, le club n'a pas le niveau ni les moyens pour la Ligue des Champions.

Il suffit de jeter un coup d'oeil à l'équipe alignée ce mardi, avec la présence de Van Den Bosch, Ilenikhena, puis de Corbanie ensuite. Si van Bommel s'est félicité de jouer avec 4 "adolescents", c'est aussi parce que le noyau est trop court.

En l'absence de Butez et Alderweireld, c'est le jeune Vermeeren qui a été promu capitaine - le 2e plus jeune de l'Histoire de la compétition. Face à la méforme de Janssen, les loupés de Balikwisha et de Muja, la blessure de Keita,...Le Great Old n'a en fait une équipe solide avec de la profondeur...qu'en surface.

Mark van Bommel, un échec constant en Europe

Cet échec - n'ayons pas peur des mots, même dans un groupe relevé -, c'est aussi celui de Mark van Bommel. Sans briller en Europa League lors de ses débuts en tant qu'entraîneur à la tête du PSV, il avait ensuite constamment échoué à gagner en Ligue des Champions. Pareil à Wolfsburg, où il sera remercié après seulement deux nuls et une défaite en C1.

Son bilan européen à l'Antwerp, avec 0 points sur 12, est encore pire. On ne peut que l'imaginer grimacer, apprenant qu'il vient de battre le record de matchs de Ligue des Champions entraînés, sans jamais goûter à l'alégresse d'une victoire (13 matchs).

© photonews

Focus sur le championnat, où les choses ne sont pas non plus roses...

Bref, les carottes semblent désormais cuites pour les Anversois en Ligue des Champions et en Europe cette saison. Il leur restera deux matchs - contre le Shakhtar et le Barça - pour ne pas perdre définitivement la face.

Tant mieux, serait-on tentés de dire. Car l'Antwerp pourra se focaliser totalement sur le championnat. Le Great Old n'est d'ailleurs que 6e de Pro League, avec 20 points en 13 matchs. A la même époque, l'année dernière, l'Antwerp avait réussi un début de championnat parfait avec un 27/27, comptant ainsi 33 points sur 39 ; soit 13 points de plus qu'à l'heure actuelle.

Entre cela et dire que van Bommel stagne, il n'y en a qu'un pas...que nous serions bien tentés de franchir à l'heure d'écrire ces lignes. Comme on dit souvent : le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester...