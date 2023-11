Nouvelle catastrophe pour Bruges et Ronny Deila

Le Club de Bruges n'avait vraiment pas besoin de ça. Antonio Nusa sera encore absent pour une durée indéterminée, mais qui pourrait être longue.

Alors que le FC Bruges va s'offrir une bouffée d'air bien nécessaire en Coupe d'Europe, où les résultats sont assez positifs (7 points et la première place), en recevant le FC Lugano ce jeudi, Ronny Deila a probablement la tête pleine des soucis rencontrés en championnat. Le Club a été battu par l'Union Saint-Gilloise pour la première fois depuis la remontée des Unionistes en D1A, et le Norvégien est sur la sellette.

Pire : Deila avait de mauvaises nouvelles, relayées par Het Laatste Nieuws. Antonio Nusa (18 ans), qui avait manqué 5 rencontres (3 en championnat, 2 en Europe) pour une blessure au dos il y a un peu plus d'un mois, souffre d'une rechute et sera tenu éloigné des terrains pour un peu plus longtemps cette fois.

Si Ronny Deila n'a pas pu donner plus de détails sur la durée d'absence de Nusa, il a cependant paru pessimiste, estimant que cela durerait "un certain temps". Un gros coup dur pour le Club, même si Antonio Nusa paraissait justement moins affûté depuis son retour de blessure (2 buts et 2 assists avant cela, plus rien ensuite).