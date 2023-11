Le message très fort de Leandro Trossard à Mikel Arteta après son but

Revoilà Leandro Trossard. Aligné à la pointe de l'attaque par Mikel Arteta, le Belge a marqué le premier but d'Arsenal face au FC Séville.

Trossard a de nombreuses qualitès, dont celle de savoir s'accrocher. Souvent remplaçant dans la tête de Mikel Arteta, le Belge a saisi sa chance ce mercredi.

"On a tellement bien joué… et on s’est créé beaucoup d’occasions. C’est une soirée parfaite pour nous. C’est la raison pour laquelle on joue au football : des soirées comme celle-ci. Le public a été incroyable et on voulait leur rendre la pareille, donc c’est une belle victoire pour nous", a déclaré Trossard en après-match au micro de TNT Sports.

L'occasion, bien sûr, d'envoyer un certain signal à son coach. "Mon repositionnement en pointe de l’attaque ? Ma plus grande qualité, c’est que je peux jouer des deux pieds. Ça ne change pas grand-chose pour moi si je joue sur un côté ou à l’intérieur. J’ai joué à de multiples positions dans ma carrière et ça m’a beaucoup aidé."

"J'ai l'habitude de jouer à différents postes, peu importe où l'entraîneur me place devant, je ferai toujours de mon mieux et j'essaierai de bien jouer. correspondre. Aujourd’hui, cela a bien fonctionné et je suis heureux d’avoir pu marquer", a également expliqué Trossard au micro de VTM.