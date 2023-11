Beaucoup d'occasions (manquées) mais à la fin, c'est le Cercle qui a le sourire

Cette après-midi avait lieu le derby de Bruges. Mais le Club et le Cercle n'ont pas su se départager.

En difficulté en championnat, Ronny Deila connaissait l'importance de ce derby face à une équipe du Cercle en pleine bourre et qui entamaient la rencontre avec deux points d'avance sur les Blauw en Zwart. Le Club n'a pas perdu la bataille à ne pas perdre. Mais n'a pas forcément rassuré pour autant (0-0).

Pourtant, l'équipe a bien commencé son match, poussant Warlseon à deux belles parades à 30 secondes d'intervalle dans le premier quart d'heure. Mais le match s'est équilibré et le jeu direct du Cercle a mis en difficulté le grand rival, avec notamment une reprise sur le poteau de Kévin Denkey.

🧤² | Warleson avec deux arrêts importants en 30 secondes ! 😮‍💨👏 #CLUCER pic.twitter.com/pkgnbpr7b4 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) November 12, 2023

Le Club et le Cercle dos à dos

0-0 à la pause et 0-0 à la fin des 90 minutes. Pourtant, cela n'est pas faute d'essayer : les deux équipes totalisent 34 frappes mais Simon Mignolet et Warleson ont tour à tour empêché de désigner un vainqueur. Le Cercle sort donc du derby en maintenant le Club derrière lui au classement, et même hors du top 6.

A noter également, la nouvelle blessure d'Andreas Skov Olsen. Remplacé par Igor Thiago au repos, le Danois s'était mis au sol en fin de première mi-temps, se tenant les ischio-jambiers. De quoi craindre une nouvelle indisponibilté. Voilà qui n'arrangera pas les affaires de Ronny Deila, déjà privé d'Antonio Nusa.