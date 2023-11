Le soulagement pour Ronny Deila

Le derby brugeois a été intense. Ronny Deila a perdu Andreas Skov Olsen dans la bataille mais devrait vite le retrouver.

Dimanche, contre le Cercle, les supporters du Club de Bruges ont assisté à une scène qu'ils auraient aimé ne plus revivre. Peu avant la mi-temps, Andreas Skov Olsen s'est allongé au sol, indiquant au staff que son match était terminé.

Une blessure d'autant plus inquiétante que le Danois s'est immédiatement tenu les ischio-jambiers, une partie du corps qui l'a mis plus d'une fois sur la touche depuis son arrivée au Club. Ronny Deila craignait donc une absence longue durée de son maître à jouer.

Mais plus de peur que de mal visiblement. Het Nieuwsblad révèle qu'il s'agit d'une entorse et non d'une déchirure. Skov Olsen va même rejoindre l'équipe nationale danoise pour retrouver le contingent danois d'Anderlecht.