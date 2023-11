🎥 Une claque infligée à la Suède et un but du milieu de terrain : l'Azebaïdjan prévient les Diables

Avant le match de dimanche, l'Azerba√Įdjan et l'Autriche jouaient en ce d√©but de soir√©e. Avec des r√©sultats assez significatifs.

Ces derniers jours, on a plus parlé du Stade Roi Baudouin que de la rencontre de dimanche entre la Belgique et l'Azerbaïdjan. Pourtant, les Diables seront sous pression, dans l'obligation de gagner.

Et cela pourrait être moins simple qu'il n'y paraît. Les Azeris ont en effet collé un petit 3-0 à la Suède, inscrivant deux buts lors des six premières minutes. L'Azerbaïdjan a ensuite su se montrer solide défensivement, malgré l'exclusion de Bahlul Mustafazada avant l'heure de jeu.

Les locaux se sont même fait plaisir avec un but du milieu de terrain signé Emin Makhmudov pour sceller le score dans les dernières minutes. Les Diables ne devront donc pas prendre ce match à la légère.

Big surprise! Azerbaijan 3-0 Sweden



Emin Makhmudov scored a great goal from midfield. Shout out to DiMarco!pic.twitter.com/LOfoigFmxd — FootColic ‚öĹÔłŹ (@FootColic) November 16, 2023

D'autant que dans l'autre rencontre, l'Autriche l'a emporté 0-2 en Estonie grâce à des buts de Konrad Laimer et Philipp Lienhart. Grâce à ce succès, les Autrichiens obligent les Diables à gagner dimanche pour finir premiers du groupe.