📷 Les premières minutes de Verschaeren pour son grand retour avec Anderlecht

La pépite du Parc Astrid a fait son grand retour. Il a disputé une mi-temps avec son équipe.

Le Sporting d'Anderlecht affrontait Zulte Waregem en match amical durant cette trêve internationale. Un amical remporté par Anderlecht grâce à un but de Benito Raman (24e). Mais le plus important côté mauve était le retour de Yari Verschaeren sur un terrain de football.

Près de huit mois après sa terrible blessure qui avait mis fin prématurément à sa saison, la pépite du RSCA a officiellement refoulé la pelouse aux côtés de ses équipiers. Il aura finalement joué une mi-temps avant d'être remplacé.

Sera-t-il de la partie pour le double affrontement entre Anderlecht et le Standard en décembre ? Du côté mauve, on planche surtout sur le retour annoncé en janvier prochain et on ne prendra aucun risque.