Yari Verschaeren s'exprime après son retour et fait une grande promesse à Anderlecht !

Yari Verschaeren a joué ce jeudi ses premières 45 minutes depuis son abandon contre OHL en mars dernier. Sa blessure au genou fait désormais partie du passé et le milieu de terrain peut à nouveau se tourner vers l'avenir. Le numéro 10 des Mauves veut les emmener au sommet.

Après ses 45 premières minutes depuis 8 mois - ce jeudi en amical, face à Zulte Waregem -, Yari Verschaeren a accepté de répondre à nos questions.

Une mi-temps contre Zulte Waregem, ça doit te faire plaisir ?

"Oui, tout à fait ! Après sept mois et quelques semaines, c'est un grand soulagement d'être de retour sur ce terrain. Le genou se sent bien et dans ma tête, tout va bien. Cela fait quelques semaines que je m'entraîne à fond et cela s'est passé sans problème.

L'intention initiale était de jouer 25 minutes, mais cela est finalement devenu plus...

"Après les séances d'entraînement, c'est ce qui m'a été dit, mais finalement cela s'est tellement bien passé que le personnel médical m'a dit que je pouvais quand même commencer le match. Après 25 minutes, il y a eu une communication avec moi, mais il n'y a pas eu de problème. C'est un premier pas dans la bonne direction pour montrer à tout le monde que je vais bien.

Et maintenant, un match avec les Futures ?

"Rien de concret n'a encore été décidé. Nous verrons comment les choses évoluent. Avec de telles blessures, il faut de toute façon être prudent. Je continue à travailler. Surtout après une telle blessure, je ne veux pas avoir mal. Il me faudra encore quelques matches, mais après la trêve hivernale, je veux être à 100 %."

Après la trêve hivernale, je veux être à 100%

A quel point ces 8 mois ont-ils été durs pour toi ?

"Ce fut très douloureux, même. Je n'avais jamais connu une telle blessure auparavant. Et puis, je me suis retrouvé dans une période très importante pour moi. Avec l'Euro qui approchait et la Conference League dans laquelle nous étions encore engagés. Quoi qu'il en soit, je peux à nouveau regarder vers l'avant."

Mais tu as tout de même pu prolonger ton contrat avec Anderlecht...

"Pour moi comme pour le club, c'était une situation délicate. Je me sentais bien et ce genre de chose arrive...Mon contrat expirait, mais nous avons trouvé la bonne solution. C'est aussi une marque de confiance."

Au moins, tu vas rejoindre une équipe qui tourne bien...

"J'ai vu tous les matches. C'est super que ça se passe bien, surtout pour moi. A mon retour prochain, je me retrouverai dans une super équipe. En termes de qualité, nous avons beaucoup de bons joueurs. Il n'y a pas de meilleure situation pour moi que celle-là."

Ce n'est pas un secret que Brian Riemer est un de tes admirateurs. Il t'a d'ailleurs nommé capitaine immédiatement aujourd'hui.

"Le coach m'a toujours fait confiance et il m'a aussi beaucoup parlé ces derniers mois. J'ai une bonne relation avec lui. Et oui, maintenant c'est aussi à moi de prendre mes responsabilités."

Peut-être allez-vous décrocher ce trophée que vous recherchez depuis longtemps ?

"Je l'espère en tout cas. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Les choses se passent bien. C'est ce que nous espérons tous."