L'arrivée de Bernd Thijs au Standard se confirme ainsi que les détails de son contrat

Bernd Thijs va devenir le nouvel adjoint de Carl Hoefkens. L'officialisation doit encore tombée du côté du club.

Comme annoncé mercredi, l'arrivée de Bernd Thijs au Standard ne fait plus l'ombre d'un doute. L'ancien Rouche va devenir l'adjoint de Carl Hoefkens sur le banc et remplacera Yaya Touré parti rejoindre Roberto Mancini et l'Arabie saoudite.

Si l'officialisation n'est pas encore tombée du côté du Standard, les détails du contrat semblent déjà connus. En effet, selon la Dernière Heure, Thijs aurait signé jusqu'à la fin de la saison sans option de prolongation.

Il fait son retour en Belgique au même moment qu'un certain Besnik Hasi qu'il avait accompagné du côté d'Al-Ahli avant de tous les deux voir leur aventure prendre fin le 5 mars 2022.