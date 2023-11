Peter Maes regrette d'être "considéré comme un demi-criminel" en Belgique

Peter Maes est devenu l'entraîneur de Willem II cette année. Un départ à l'étranger lié à l'opération Mains Propres, dans laquelle son nom a été cité.

Peter Maes (59 ans) vit pour le moment une première aventure très réussie à l'étranger : à la tête de Willem II, l'ancien coach du Racing Genk est premier de D2 néerlandaise avec 32 points. Le jour et la nuit par rapport à ses dernières années belges, durant laquelle il a été très critiqué sur et en-dehors des terrains.

En 2018, son nom a en effet été lié à la fameuse "Opération Mains Propres", qui a secoué le football belge. Maes était accusé de fraude fiscale, et a trouvé en juin 2023 un accord avec le tribunal après avoir été accusé d'avoir empoché illégalement plusieurs millions d'euros lorsqu'il était entraîneur de Genk et Lokeren.

Peter Maes, "persona non grata"

"J'étais devenu persona non grata au sein du football. Cela m'a beaucoup touché. Et on me considère toujours comme un demi-criminel en Belgique", regrette Peter Maes dans Het Belang Van Limburg. "C'est un autre monde ici, aux Pays-Bas. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Je suis très reconnaissant à Willem II de m'avoir laissé ma chance". Une chance qu'il saisit parfaitement. Avant un retour par la grande porte en Jupiler Pro League ?