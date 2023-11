Un Rouche marque face à l'armada Mauve du Danemark

L'Irlande du Nord affrontait le Danemark ce soir. Un match lors duquel de nombreuses têtes connues en Pro League ont foulé le terrain.

Ainsi, le Standardman Isaac Price (20 ans) était titulaire avec l'Irlande du Nord, dans un match sans autre enjeu que de décider qui finirait premier du groupe entre le Danemark et la Slovénie. Les Danois se sont inclinés (2-0), mais restent premiers à la différence de buts malgré la victoire slovène.

Et le premier but de cette belle victoire nord-irlandaise a été inscrit par Isaac Price, à l'heure de jeu. Il s'agit de son premier but sous les couleurs de l'Ulster, pour sa 5e cap. Isaac Price compte 13 matchs en Pro League cette saison avec le Standard pour un but et un assist.

Un Danemark au parfum d'Anderlecht

Côté Danemark, bien sûr, il y avait plusieurs joueurs du Sporting d'Anderlecht sur la pelouse : Kasper Dolberg et Kasper Schmeichel étaient tous deux titulaire, et Thomas Delaney est monté au jeu en seconde période. Anders Dreyer, lui, est resté sur le banc danois, tout comme l'ex-Genkois Joakim Maehle.