Bon dernier du groupe des Diables, mais à l'Euro ? Le micmac de l'UEFA

Les qualifications de la zone Euro sont presque terminées. Quelques tickets seront encore distribués ce soir... avant des barrages qui pourraient envoyer l'Estonie, bonne dernière de notre groupe, en Allemagne l'été prochain.

Peut-on finir bon dernier de sa poule qualificative avec un point sur 24 et disputer les barrages qualificatifs pour une grande compétition ? Dans la majorité des confédérations, la réponse est un grand non. Pas en zone UEFA : par la magie du mode de qualification pour l'Euro 2024, l'Estonie est d'ores et déjà assurée de disputer les barrages en mars prochain.

Tous les verdicts sont presque tombés, le seul suspens se jouant entre le Pays de Galles et la Croatie, qui doit juste éviter de perdre des points en Arménie tandis que les Gallois affrontent la Turquie. Mais avant même les qualifications, la Ligue des Nations avait assuré plusieurs pays d'une participation aux barrages : c'était le cas d'Israël, de la Grèce, du Kazakhstan, de la Bosnie-Herzégovine ou encore de la Géorgie.

Si la Géorgie et le Kazakhstan, par exemple, ont joué le coup jusqu'au bout en passant près d'une qualification directe, on peut se demander ce que ces tickets quasi-assurés ont pu signifier en termes de modification pour la Bosnie-Herzégovine, rapidement larguée dans son groupe derrière le Portugal, la Slovaquie et le Luxembourg.

L'Estonie à l'Euro ?

Concernant l'Estonie, c'est un cas un peu différent : la Ligue D ne devait fournir aucun billet pour les barrages, mais comme les équipes de la Ligue A se sont en grande partie qualifiées directement (à l'exception de la Pologne et, ce soir, du Pays de Galles ou la Croatie), il a fallu descendre plus bas. Jusqu'à l'Estonie, petit poucet de notre poule, et qui devrait selon toute vraisemblance affronter la Pologne.

Les chances de qualification de l'Estonie face à la Pologne (qui peut de son côté s'estimer très chanceuse) sont très faibles, mais par définition, elles existent, et tout est possible en football. Surtout au sein de l'UEFA, apparemment ...