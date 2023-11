Un ancien buteur à succès retrouve un club en Belgique

William Owusu, bien connu pour ses passages au Cercle de Bruges et surtout à l'Antwerp, a retrouvé un club. Il a signé à Dessel, en Nationale 1.

William Owusu (34 ans) était sans club depuis l'été dernier, après avoir brièvement porté les couleurs de Winkel en fin de saison passée (11 matchs, aucun but). L'ancien attaquant de l'Antwerp revenait alors des Emirats Arabes Unis, qu'il rejoignait en 2019 et où il a disputé 33 matchs pour l'Ajman Club (11 buts).

C'est sous les couleurs de l'Antwerp qu'Owusu a connu ses plus belles années, disputant 139 matchs pour le Great Old à la fois en D1B et D1A et inscrivant au total 42 buts. Avant cela, l'attaquant passé par les équipes de jeunes d'Anderlecht a également porté le maillot de Westerlo et du Cercle de Bruges.

Désormais, c'est à Dessel Sport que William Owusu va tenter de retrouver le chemin des filets. Le club est lanterne rouge de Nationale 1 et aura donc bien besoin de son expérience. Le Ghanéen a signé un contrat jusqu'en fin de saison 2023-2024.