Un problème de taille pour ce Diable Rouge ?

A seulement 20 ans, Johan Bakayoko ne cesse de grimper les échelons. A nouveau titulaire dimanche dernier face à l'Azerbaidjan avec les Diables Rouges et auteur d'un bon début de saison avec le PSV, les choses pourraient cependant se compliquer pour lui.

Au PSV Eindhoven, on attend avec impatience le retour de Noa Lang. L'ancien du Club de Bruges n'a plus joué depuis le début du mois d'octobre. L'ailier a d'ailleurs dû repousser plusieurs fois son retour sur les terrains, manquant les derniers matchs internationaux avec les Pays-Bas.

Mais cette fois-ci, ça y est : Lang devrait enfin être apte à rejouer. Le PSV a d'ailleurs posté des images ce lundi où l'on peut le voir s'entraîner. Un retour bien entendu bienvenu par le PSV, qui aura un calendrier très chargé, mais peut-être moins pour Johan Bakayoko. Le Diable Rouge a fait oublier l'international Oranje, mais pourrait craindre pour sa place dès qu'il sera à 100 %.

Noa Lang, un problème pour Johan Bakayoko ?

C'est en effet ce qu'écrit le journal néerlandais Eindhovens Dagblad, qui explique que Lang devrait être sur le banc ce week-end face à Twente. Mais ensuite, Lang devrait prendre la place d'un joueur sur l'aile. "Cela pourrait être Lozano ou Bakayoko", explique l'Eindhovens Dagblad.

Cependant, l'entraîneur Peter Bosz "prendra peut-être en compte le fait que Lang est plus adapté pour jouer à gauche. C'est là que se trouve aujourd'hui Lozano". De plus, le PSV aurait intérêt à faire jouer Bakayoko afin d'espérer en tirer "la plus haute somme de transfert possible".