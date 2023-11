Oublié par Geraerts, devenu indispensable sous Blessin

L'Union Saint-Gilloise a vécu une rencontre assez difficile ce dimanche. Sur le terrain de La Gantoise, les Unionistes ont dû s'en remettre à un Cameron Puertas auteur d'un splendide but.

Cameron Puertas, d'une saison à l'autre, c'est le jour et la nuit. Alors qu'il devait se contenter de quelques bouts de matchs sous Karel Geraerts, le Suisse est depuis devenu l'un des joueurs les plus importants de l'Union. Le prouvent ses 4 buts et 14 assists cette saison toutes compétitions confondues.

Questionné sur l'explosion de Puertas sous son aile, Blessin a souhaité ne pas jeter la pierre à son prédécesseur. “Je ne veux pas revenir sur le passé ; je n’étais pas là”, a-t-il commencé.

“Tout ce que je sais c’est que j’ai beaucoup parlé avec Cameron en début de saison. Ce que j’aime chez lui, c’est que c’est un chasseur de ballon ; un parfait box-to-box, qui parcourt énormément de mètres de courses et pas seulement à basse, mais en grande partie à haute intensité, ce qui est déterminant.”