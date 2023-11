Après son transfert avorté cet été, Jean Butez lâchera-t-il l'Antwerp en janvier ?

Jean Butez s'illustre saisons après saisons comme l'un des meilleurs gardiens de notre compétition. Cela lui vaudra-t-il un beau transfert à l'étranger ?

Voilà six ans que Jean Butez a rejoint la Jupiler Pro League, avec des débuts prometteurs à Mouscron. Depuis, le gardien français s'est affirmé, confirmant tout son potentiel à l'Antwerp. Mais il n'a pas sauté le pas vers l'étranger, malgré un été agité où il était notamment proche de signer à Burnley.

Et si ce n'était que partie remise pour cet hiver ? "Il y a un mercato en janvier, l’été prochain. Mais pour le moment, je ne travaille pas activement dessus" confesse le Lillois de 28 ans au Laatste Nieuws.

Butez ne voit que peu d'opportunités pour la prochaine fenêtre de transferts : "Habituellement, on ne change de gardien que lorsqu’il est blessé, ou lorsque l’entraîneur n’est pas satisfait. Ou alors il faut compter sur un jeu de chaises musicales. Mais l’hiver n’est pas la période de transfert la plus propice pour les gardiens de but" explique-t-il. Jean Butez est encore sous contrat jusque juin 2026 à l'Antwerp.