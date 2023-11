Cité à l'étranger, un jeune du Standard prend une grande décision pour son avenir

Le Standard de Liège est réputé pour son centre de formation, considéré comme l'un des plus performants en Belgique et en Europe. Il n'est donc pas rare que de grands clubs européens s'intéressent aux jeunes pépites liégeoises.

Brahim Ghalidi évolue comme ailier gauche au sein du SL 16FC, l'équipe U23 du Standard de Liège. Il est titulaire avec l'équipe de Challenger Pro League. En 11 matchs joués, il a marqué trois buts et donné 4 assists.

Récemment, Brahim Ghalidi a été cité en Turquie. Les trois plus grands clubs du pays, le Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce, étaient intéressés par ses services. Le Galatasaray semblait le club le plus chaud sur le jeune Belgo-marocain.

Finalement, Ghalidi reste au Standard. Le SL16 FC a annoncé via ses canaux officiels que le joueura avait signé un nouveau contrat. Il esr désormais lié au Standard jusqu'en 2026.