Le surprenant mea culpa d'Hein Vanhaezebrouck sur le traitement réservé à Gift Orban

Véritable saga à La Gantoise : la situation entre Hein Vanhaezebrouck et Emmanuel Gift Orban. Le coach est critiqué pour ne pas donner assez de temps de jeu à son attaquant star.

Les questionnements et l'incompréhension ont d'ailleurs monté d'un sérieux cran lorsqu'Hein Vanhaezebrouck n'a fait monter Orban que lors des dernières minutes de la rencontre au sommet face à l'Union.

La presse belge, comme nous-même, se pose de manière quasi-unanime cette question : mais que se passe-t-il avec Gift Orban ? En conférence de presse, Vanhaezebrouck s'est expliqué sur le sujet.

Il a d'abord commencé par un court mea culpa. "Le fait que l'on parle et que l'on écrive beaucoup sur Gift ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la manière dont on le fait. Bien que j'aie moi-même fait trop de bruit à ce sujet. L'explication était simple : on ne sélectionne pas quelqu'un qui s'est entraîné pendant deux jours après une blessure. Demain (contre le Zorya Luhansk, nda), il sera probablement titulaire. Toutes mes explications sur la pression n'étaient pas nécessaires. Même si c'est un point sur lequel d'autres appuient mieux", a déclaré Vanhaezebrouck selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Hein Vanhaezebrouck justifie son traitement envers Gift Orban

"Pourquoi ne l'ai-je pas fait entrer plus tôt contre l'Union ? J'avais le sentiment que nous avions besoin de quelqu'un capable de créer des actions. Gift n'est pas le plus grand dribbleur, alors j'ai mis Fofana à la place de Tissoudali. Après coup, on se rend compte qu'on aurait pu faire entrer Gift plus tôt à la place de Cuypers. D'un autre côté, vous perdez à nouveau de l'envergure face aux grands joueurs de l'Union. Je voulais garder l'équilibre dans mon équipe."

"Gift est dans une situation difficile. L'année dernière, il était le héros. Aujourd'hui, il voit le revers de la médaille. Cela ne peut que le rendre plus fort. Gift reste assez calme à ce sujet", a continué le coach de La Gantoise, qui ne voit pas de souci à ce qu'Orban ait laissé exploser sa frustration face à l'Union.