Cameron Puertas suivis par trois gros clubs de Ligue 1... et bien plus

L'homme en forme de l'Union Saint-Gilloise est très courtisé. Encore une énorme plus value à venir pour l'USG lors du mercato ?

Cameron Puertas sera-t-il encore un joueur de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine ? Si la deuxième partie de saison s'annonce chaude pour l'Espagnol qui est totalement en feu, il faudra faire le point en juin prochain.

En attendant, ses récentes performances ont attiré l'oeil de beaucoup de clubs européens... et plus encore ! Selon Foot Mercato, Puertas serait suivi par l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et le Stade Rennais du côté français mais l'intérêt s'étendrait au-delà de l'Hexagone.

La Fiorentina sur Puertas

En effet, toujours selon le média français, la Fiorentina mais également des clubs d'Arabie saoudite et du Qatar seraient très intéressés par le profil du joueur de l'Union.

Avec un contrat courant jusqu'en juin 2025 et une valeur estimée à quatre millions, Puertas sera-t-il la nouvelle grosse plus value de l'USG cet été ?